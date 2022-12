Belinda se disculpa por publicar esta foto en Twitter

En realidad la escena forma parte de la campaña promocional de su disco 'Catarsis'. Sin embargo, la joven intérprete se ha visto obligada a dirigir un mensaje de arrepentimiento a toda la opinión pública por el "daño" emocional que ha causado su última estrategia publicitaria.

En respuesta al gran revuelo originado, Belinda no ha dudado en hacer uso de su popular cuenta en la red social para insistir en la idea de que sus fans siempre han sido "lo más importante" para ella, un sentimiento que le lleva a ofrecer toda una declaración de amor hacia unos admiradores a quienes nunca tuvo la intención de "lastimar" ni asustar con su macabra propuesta artística.

"Belifans, ustedes son lo más importante para mí, no lo olviden, ya que me hacen feliz todos los días. Jamás he tenido la intención de lastimarlos ni de hacerlos daño, de verdad. Los amo y espero que me comprendan", escribió en su espacio personal de Twitter, plataforma en la que ya tuvo que apaciguar algunas de las fuertes críticas que le dedicó la prensa mexicana y algunos de sus fans más susceptibles.

"Adoro el arte en todos sus aspectos. Todos vivimos una 'Catarsis' (jugando con el título de su álbum) y esta es la mía. Los espero pronto", escribía de forma mucho más desafiante antes de percatarse de que un sector de su público no había recibido con entusiasmo las magulladuras y hematomas que Belinda exhibe en la controvertida imagen.

A pesar de que los dos primeros sencillos de su nuevo trabajo discográfico, 'En la obscuridad' y 'En el amor hay que perdonar', han recibido una multitudinaria acogida en su país natal tanto en las listas de éxitos como en el portal de vídeos YouTube, la estrella del pop se sintió en la necesidad de concentrar de nuevo la atención mediática para así dar más visibilidad a un proyecto musical que solo lleva un mes disponible en el mercado.

No obstante, no calculó correctamente los efectos que tendría semejante golpe entre sus seguidores, que en algunos casos se tradujeron en agresivos reproches y, en muchos otros, en sentimentales mensajes que aludían a la "crueldad" mostrada por Belinda con semejante gesto.

"Belinda, por favor, no hagas estas cosas, que nos has tenido a todos muy preocupados. No hay que jugar con asuntos tan serios ni asustarnos de esa manera", le dirigió una de las internautas más comedidas con el montaje perpetrado por la diva. "Esta tipa es una payasa que no sabe qué hacer para seguir siendo relevante, este tipo de invenciones sobrepasan la línea del mal gusto", le espetó un malhumorado detractor.

Por: Bang Showbiz