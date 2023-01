Belinda antepone el amor al sexo

A la cantante Belinda no le interesan los encuentros esporádicos de una sola noche porque está buscando una persona que la complemente en todos los sentidos.

"Considero que lo más importante es amar a alguien, el sexo me da un poco igual. Lo que me llama la atención es amar y valorar a mi pareja, el sexo sin amor no me interesa, no va conmigo. Soy muy sensible, me gusta amar en todos los sentidos, perderme en una persona. Soy muy romántica", confiesa la joven en una entrevista a la edición mexicana de la revista Cosmopolitan.

Sin embargo, para la atractiva intérprete no resulta sencillo conocer a jóvenes con los que iniciar una posible relación sentimental, ya que la mayoría de ellos se sienten demasiado impresionados por su fama como para dar el primer paso.

"La mayoría de las veces doy un poco de miedo, en muchas ocasiones los hombres no se me acercan porque les intimido. Además, tengo un carácter bastante fuerte que puede ser difícil al principio. Sin embargo, cuando me ganan ya estoy ahí", confiesa la joven.

El carácter no es el único defecto con el que tendrá que lidiar el hombre que finalmente logre conquistar el corazón de Belinda, que reconoce ser además una persona muy dormilona.

"Duermo exageradamente, pero es delicioso, aunque también me pierdo mucho de la vida. Imagínate, lo hago alrededor de diez horas al día".