Belinda adopta un par de monos capuchinos

Aunque la joven intérprete tiene su agenda laboral plagada de ineludibles compromisos, Belinda recibió en su reciente fiesta de cumpleaños dos regalos con vida propia de los que ahora debe encargarse como si fueran sus hijos: dos pequeños macacos que le fueron entregados a modo de sorpresa por el joven empresario Giovanni Medina, con quien Belinda mantuvo un breve pero tórrido romance en 2012 que quizás no ha terminado de extinguirse por completo.

"Giovanni la sigue queriendo mucho [a Belinda] y ella también le considera como una de las personas más importantes de su vida. Por eso Giovanni quiso sorprenderla en su reciente celebración de cumpleaños con un regalo muy especial: dos monos capuchinos que se trajo desde Estados Unidos y que le entregó delante de todos sus amigos. Se ha gastado en cada uno más de 3000 pesos [228 dólares], pero mereció la pena teniendo en cuenta la cara de emoción que se le quedó a Belinda", reveló una amiga íntima de la artista a la revista TV Notas.

La amistosa relación que Belinda mantiene con el guapo Giovanni se entiende por el estrecho vínculo que la artista mexicana sigue cultivando con algunos de sus exnovios más conocidos. El caso más evidente de esa buena sintonía se refleja en el constante intercambio de mensajes entre la vocalista y el futbolista Giovani Dos Santos --la coincidencia de nombre con su predecesor ha suscitado todo tipo de bromas--, quienes no dejan de expresar en público la admiración y el cariño que sienten el uno por el otro a pesar de lo sonado de su ruptura.

"Felicidades por tu nuevo disco, Belinda, estoy seguro de que será todo un éxito", le dirigió el guapo deportista cuando la cantante lanzó al mercado su disco más reciente, 'Catarsis', un mensaje de ánimo al que la princesa del pop mexicano respondió con cierta sorna. "Muchas gracias, Giovani, tú siempre tan expresivo", contestó ella en un tono difícil de interpretar.

Sin embargo, Belinda no es de las celebridades que suelen anclarse en el pasado, y por ello no sorprende que hayan surgido infinidad de rumores que apuntan a su posible idilio con el escritor colombiano Andrés López, no solo conocido por sus éxitos literarios sino por haber compartido lecho con famosas actrices como Sofía Vergara y Adamari López.



Por: Bang Showbiz