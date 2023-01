Becky G tiene unos padres 'jóvenes y comprensivos'

En la familia de la cantante Becky G no se cumple la vieja tradición de que los padres no se lleven bien con sus hijos adolescentes porque los suyos son lo suficientemente jóvenes como para comprenderles tanto a ella como a sus tres hermanos, Alex, Frankie y Stephanie.

"Soy la mayor de cuatro hermanos. Soy mexicana, somos muchos. Tengo dos hermanos más jóvenes y una hermanita. Y mis padres ya eran novios en el instituto, así que son muy jóvenes y comprensivos. El más pequeño de todos tiene 12 años, yo tengo 18, estoy a punto de cumplir los 19, y mis padres tienen treinta y tantos. Tenemos unas edades en las que podemos comprendernos los unos a los otros", reveló la intérprete en una entrevista al portal Vibe.

Publicidad

La familia de Becky siempre ha sido su principal motivación para no renunciar a su sueño de triunfar en el mundo de la música, porque cuando era pequeña soñaba con ayudar a resolver los problemas económicos que les obligaron a mudarse al garaje de sus abuelos.

"Perdimos nuestra casa y tuvimos que vivir en el garaje de mis abuelos en Inglewood. No fue fácil, pero me siento muy afortunada porque sin eso no creo que estuviese hoy aquí. Soy muy ambiciosa por eso, siempre he querido más porque pasé por todo eso junto a mi familia", confesaba Becky en una entrevista al programa 'Despierta América' de la cadena Univisión.