Be revela cuál era la otra participante del Desafío 2024 que lo iba a convocar

Be confiesa en Preguntas a Muerte, de La Red y Caracol Televisión lo feliz que se sintió de haber sido parte, de nuevo, del Desafío, a pesar de que en esta oportunidad no superó la posición en la que quedó en el 2018, cuando estuvo por primera vez en el reality de los colombianos.

Asimismo, da a conocer que se encontraba viendo de manera atenta esta edición por los 20 años del programa y que no se alcanzaba a imaginar que tuviese la fortuna de volver a estar compitiendo en esta arena de juego, puesto que estaba dedicado a sus proyectos dentro de las redes sociales.

Be y la otra participante que lo iba a convocar al Desafío

No obstante, cuando recibió la llamada de su dupla no lo dudó y quiso ponerse un nuevo reto en el camino, aunque revela que en esta oportunidad no estaba tan preparado como le hubiese gustado.

Por otra parte, en Preguntas a Muerte da a conocer que se enteró de que Darlyn también tenía la intención de hacerle el llamado, pero fue Natalia quien terminó tomando la decisión, y recalca que a ella también le habría dicho que sí.

Be y su rivalidad con Olímpico en el Desafío

Uno de los temas más valiosos para este eliminado del reality de los colombianos en su participación de la mano de Natalia fue el poder darse una oportunidad que llevaba esperando desde la edición en la que estuvo.

"Cuando yo me encuentro con Olímpico yo dije 'no, aquí tenemos que hacer revancha, si nos pusieron así eso es por algo. Esto no puede quedar así'", dice Be, destacando que en el 2018 las cosas se definieron por una votación de los fanáticos del Desafío.

Al comentar lo vivido en la Ciudadela, el eliminado relata lo que experimentó en el Box Negro: "cuando estábamos en muerte, que me tocó definir contra Olímpico, para mí eso fue una final y yo puedo decir en cierto modo que me saqué la espinita. Él me gano en votaciones, pero esta vez yo lo saqué".

De esta manera, Be recalca esa rivalidad competitiva que tiene con quien fue dupla de Karen y que se queda dentro de la arena de juego: "era él o yo, entonces me siento contento".