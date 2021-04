"Basta de fingir": Mara Cifuentes y Andrés Simón viven el poliamor sin miedo al qué dirán

La Red realizó un Facebook Live que contó con la participación de dos "triejas" quienes resolvieron las dudas más frecuentes de los internautas en materia del poliamor. Por un lado, se encuentra el vínculo que sostienen Mara Cifuentes, Isabella Castiblanco y Alejandro Betancourt que fue expuesta públicamente a través de la Revista Vea, y por el otro, se encuentran Andrés Simón, Christian Castibanco y Jefferson Tovar, quienes confirmaron su relación en la transmisión.

Las celebridades expresaron la necesidad de entender que hay diferentes formas de ver el amor y disfrutar de la sexualidad. "Yo concibo el poliamor como la posibilidad de encontrar un vínculo ya sea sexo- afectivo, espiritual, intelectual con dos, tres o más personas", comentó Isabella Castiblanco. A esto se le suma el hecho, de que fue su novia, Mara,quien decidió dar el primer paso para iniciar una relación cargada de sentimientos explosivos.

El caso de Andrés Simón y sus parejas no es tan diferente, debido a que, contrario a lo que muchos piensan, no se trata únicamente de sostener un vínculo sexual, sino que tienen la posibilidad de crear una conexión especial y llegar a enamorarse de sus mejores amigos. " Tenemos unos valores muy claros que son el amor, el respeto y la amistad; pero las personas no quieren ver eso, sino quieren verlo por la parte sexual", puntualizó el reconocido influenciador Christian Castiblanco.

A pesar de que reciben diariamente cientos de críticas por apostarle al amor y vivir junto a las personas que los hacen felices, las celebridades afirman que sus familias se han mostrado abiertas a sus preferencias sexuales y han intentado ponerse en sus zapatos para apoyarlos en todo el proceso.Finalmente, ambas "triejas" hicieron un llamado a las personas que se sienten limitadas por los estereotipos de la sociedad para que dejen de fingir y empiecen a disfrutar la vida sin prejuicios.