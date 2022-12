Bar Refaeli no quiere dejar las pasarelas

La modelo israelí no tiene intención de poner fin a su carrera de modelo sino que quiere seguir "siempre" luciendo su cuerpo en las pasarelas para compensar así el esfuerzo invertido durante todos estos años.

"He trabajado muy duro para llegar a este punto, por lo que no voy a parar", aseguró a la revista HELLO!

Bar -quien fuera pareja del actor Leonardo DiCaprio durante cuatro años, hasta el año 2009- puede ser considerada una de las mujeres más bellas del mundo, pero eso no quita para que reconozca tener puntos débiles.

"Me siento muy normal. Me despierto con los pelos alborotados y si tengo aspecto cansado me tengo que poner una mascarilla. Como todo el mundo, tengo días mejores y peores", explicó.

Pero pese a no querer abandonar el mundo de la moda, la guapa maniquí de 28 años adora también adentrarse en la industria cinematográfica y de televisión. De hecho, presentó recientemente la versión israelí del programa 'Factor X', una experiencia que le resultó especialmente emocionante.

"Me encantó. Las galas en directo, la adrenalina, la gente, los cambios de vestuario... Iba todo muy rápido y me encantó", añadió.