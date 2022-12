Avril Lavigne cantará villancicos navideños

A pesar de que el pop-rock siempre ha sido el estilo en el que Avril Lavigne se siente más cómoda, la artista canadiense quiere dar un giro radical a su carrera grabando un disco dedicado exclusivamente a la Navidad, con el que deleitará a sus seguidores interpretando populares villancicos.

"Lo único que tengo en mente es seguir trabajando. Hay muchas cosas que quiero hacer, como un álbum de canciones navideñas. Me encantaría realizar versiones de los tradicionales villancicos que más me gustan", desveló la estrella al portal DigitalSpy.

Este sorprendente cambio de estilo llega después de que la cantante estuviese inmersa en el estudio de grabación elaborando su nuevo trabajo 'Avril Lavigne' junto a su marido Chad Kroeger -líder del grupo Nickelback. Un disco que verá la luz el próximo 4 de noviembre y que considera el mejor de toda su carrera profesional.

"Lo considero mi mejor disco, ¡en serio! Creo que es porque hemos pasado mucho tiempo componiendo juntos [refiriéndose a Chad Kroeger] y porque engloba estilos muy diferentes. Ya se conocen las dos primeras canciones ['Rock N Roll' y 'Here's To Never Growing Up'], pero el resto del álbum es muy distinto. Hay rock, piano e incluso sonidos electrónicos, como en la canción 'Hello Kitty'", explicó.

Aunque a Avril Lavigne le encantan todos los temas de su nuevo trabajo, reconoce que todavía siente una debilidad especial por la balada 'I'm With You' que compuso en 2002 para su disco 'Let Go'.

"'I'm With You' sigue siendo un tema muy difícil de interpretar desde un punto de vista vocal y además, durante mis conciertos la gente siempre se entrega por completo cuando la canto", reveló.

Por: Bang Showbiz