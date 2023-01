¿Aún existe amor entre Laura Mayolo y Juan Manuel Medina?

Durante un espectáculo que recientemente se realizó en el centro de Bogotá, el cantante de ‘Mojito Lite’ Juan Manuel Medina se presentó de sorpresa. El lente del Fisgón captó el instante justo en el cual observa de seguido en el escenario a su ex Laura Mayolo, quien bailó y cantó algunas de las canciones interpretadas por su ex. Luego, en un momento, se le vio marcharse entre sombras y rápidamente. Minutos más tarde, es cuando Laura en tarima pregunta por su ex para realizar un pequeño show en tarima y al no encontrarlo dijo la siguiente frase:

“Juan huyó igual que en el matrimonio porque ya sabía lo que se le venía pierna arriba"