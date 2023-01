Así organiza Chris Pratt su día trabajando en dos películas a la vez

Cuando el actor Chris Pratt se siente sobrepasado por el inmenso esfuerzo que conlleva trabajar a la vez en 'Guardianes de la galaxia 2' y 'Passengers' recuerda lo mucho que disfruta actuando.

"Son las 3:20 de la mañana. Me recogieron a las 6:45 de la mañana ayer. No soy bueno con las matemáticas, especialmente después de haber estado despierto durante aproximadamente 61 horas, aunque creo que he llegado a estar despierto durante 77 horas. Leí el guion de 'Guardianes de la galaxia 2' con el resto de actores esta mañana y después estuve rodando todo el día 'Passengers' y acabo de terminar 144 horas más tarde. Es raro, pero las dos películas, que estaré grabando de forma consecutiva, están siendo rodadas en Atlanta en los estudios Pinewood. Tenemos el mejor equipo. Estrellas del rock dejándose la piel. Y lo que estamos rodando. Dios mío. No puedo esperar a que lo veáis. Vuelvo en 8 horas para continuar con ello. Voy a hacer lo que amo. No lo siento como un trabajo. Aunque lo sea. Me lo paso bien. Me siento lleno de alegría y gratitud", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de la carretera tomada desde dentro de un vehículo yendo a Atlanta.

Publicidad

Chris -padre de Jack (3) con su mujer Anna Faris- también aprovechó para animar a sus fans a luchar por sus ambiciones sin rendirse.

"Quiero subir esto para decir a cualquiera que esté ahí fuera persiguiendo su sueño... Hace quince años sentí la misma pasión que siento hoy, pero tuve muy pocas oportunidades. Tuve que buscarme la vida y pasar hambre. Tuve que comer sardinas y averiguar cómo conseguir dinero para gasolina. Y nunca tuve un plan B. Nunca dejé de creer. Nunca. No os rindáis. Presionaos tanto como sea necesario. Lo conseguiréis antes de romperos. Logradlo", añadió.