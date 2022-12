Así 'juegan' Jennifer Aniston y Justin Theroux

Jennifer Aniston tiene la suerte de que su novio, Justin Theroux, con el que se comprometió en agosto de 2012, comparta con ella un agudo sentido del humor, que se traduce en constantes bromas materializadas en su día a día.

"Me hace reír constantemente, le encanta sorprenderme y asustarme. Se esconde en los armarios durante 20 minutos, eso pasó literalmente anoche. Estábamos a punto de irnos a dormir, cuando me distraje limpiando algo y no acabé inmediatamente, después me fui a la habitación y salió del armario, dándome un susto", confesó Jennifer en el programa 'The Talk' de la cadena CBS.

Pero su punto bromista no es lo único que Jennifer admira de su pareja, la actriz confiesa que Justin "le vuelve loca" porque es brillante en todo lo que hace.

"Él es mi amor creativo porque es simplemente brillante en todo lo que hace. Es un actor maravilloso, un brillante guionista de comedias, una gran artista y también director. Lo hace todo muy bien. Me vuelve loca. Es una gran persona", añadió Jennifer.