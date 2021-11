Así fue como Yo Me Llamo Sebastián Yatra se partió sus dientes en un accidente Tatto Díaz es famoso por salir en Yo Me Llamo, en donde interpretó a Sebastián Yatra. Este hombre nos cuenta un grave accidente que tuvo y en el que apagó su sonrisa. No obstante, gracias a Día a Día pudo superar el difícil momento por el que pasó.