Ashton Kutcher lanza su campaña pro cambiadores de bebés en aseos masculinos

El actor Ashton Kutcher -padre de Wyatt (5 meses) junto a su esposa Mila Kunis- se convirtió en noticia hace varias semanas tras expresar su frustración al no poder cambiar los pañales de su pequeña en público, y ahora se ha unido a Change.org para pedir a las cadenas de grandes almacenes Target y Costco que "proporcionen accesibilidad universal a cambiadores para bebés en sus tiendas".

El intérprete ha compartido la petición -que ya cuenta con más de 70.000 firmas- en su página oficial de Facebook para que sus seguidores puedan unirse a ella, y a su vez ha querido comentar el resultado que está obteniendo.

Publicidad

"Parece que esta idea de los cambiadores ha tocado la fibra sensible. Me da rabia cuando la gente solamente se queja y no hace nada para mejorar la situación. Así que hagamos algo. ¿Para conseguir la igualdad? Pasa el mensaje. Apoyémonos todos", escribió el actor antes de destacar a las dos empresas como "líderes de la industria" capaces de cambiar las cosas si se lo proponen.

"Target y Costco han demostrado a lo largo del tiempo que son empresas que honran la diversidad, apoyan a las familias, y proporcionan buenos servicios para niños de todas las edades. Y esto es por lo que estoy acudiendo a ellos para que sean el cambio. Como líderes en su industria, pueden iniciar una política de empresa que proporcione accesibilidad universal a cambiadores en sus tiendas. Si Target y Costco dan el paso, sé que otras empresas les seguirán y reconocerán que debemos seguir apoyando la igualdad de todos los padres", explicó.

Sin embargo, parece que Ashton no va a necesitar pedir a Target que cambie su política, pues ya le han asegurado que ofrecen cambiadores de pañales y que estos son accesibles para ambos géneros.

"Para la comodidad de todos nuestros clientes, hemos hecho que los cambiadores de bebés sean una parte fundamental de los aseos tanto de hombres como de mujeres desde hace más de 25 años. Además, conforme vamos construyendo nuevas tiendas, hemos ido poniendo estos cambiadores en nuestros aseos de mujeres, hombres y familias. En el caso de que un cambiador no esté disponible, pedimos a nuestros clientes que lo notifiquen a un miembro de la tienda y amablemente les ofreceremos una localización privada alternativa que cumpla con sus necesidades".