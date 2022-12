Ashley Roberts revela su secreto de belleza: el aceite de coco

La exintegrante del grupo Pussycat Dolls Ashley Roberts reconoce que el hecho de haber aclarado su melena rubia durante años le había dejado el cabello seco y sin brillo, pero desde que empezó a aplicar aceite de coco en las puntas, su pelo se ha transformado por completo.

"Últimamente he estado poniendo aceite de coco en mi pelo y he dormido con ello toda la noche, porque me había portado fatal con mi pelo. Es un truco que me dijeron hace poco y funciona si quieres dejarte el pelo largo y mantenerlo suave y sano. Ya he notado una gran diferencia", explicó a la agencia BANG Showbiz.

Ashley siempre ha presumido de figura envidiable, algo que consigue a base de un duro entrenamiento en el gimnasio.

"He estado entrenando religiosamente. Me encanta el yoga para hacer balance. También me gusta mucho una buena clase de spinning. Hago un entrenamiento en circuito con mis entrenadores, intento hacerlo cuatro veces a la semana, aunque dependo de mi agenda", añadió.