Arnold Schwarzenegger cree que los robots han tomado el mundo

El actor Arnold Schwarzenegger -que ha vuelto a encarnar a Terminator para la última película de la franquicia de ciencia ficción, 'Terminator: Génesis'- ha querido destacar cómo las máquinas han suplantado a los humanos, tal como predijo James Cameron en la película original de la saga, de 1984.

"En 1984 la gente pensaba que era una locura el mundo que James había creado. Poco nos podíamos imaginar que un día se convertiría en realidad. Las máquinas lo han sobrepasado. No podemos seguir el ritmo. Yo juego al ajedrez en el ordenador en modo 'dificultad media' y me dan una paliza cada vez. Lo que falta ahora es que las máquinas se vuelvan conscientes de sí mismas. Es lo único que falta para llegar al nivel de Terminator. Estábamos casi filmando la realidad. No es como: 'Esto nunca va a pasar', como en 1984", contó el actor a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

Arnold siempre se ha sorprendido de la capacidad del guion de la saga para calar entre el público y por eso algunas de las frases más repetidas por los espectadores volverán a aparecer en este último filme.

"No tenía la menor idea de que 'Volveré' se iba a repetir tanto. O decía: 'Hasta la vista, baby' y yo me preguntaba, ¿por qué estamos hablando español en esta película? Ahora cuando voy a centros comerciales, la gente me grita: '¡Súbete a la moto'! de 'Depredador', o 'No debes beber y cocinar' o 'No es un tumor'. Cuando filmas una película no sabes qué frase va a hacerse popular. Son los fans los que toman esa decisión", explicó el actor.

Por: Bang Showbiz