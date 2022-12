Ariana Grande vuelve a disculparse por escupir sobre un donut

Lamer y escupir sobre unos donuts en una cafetería el pasado martes le ha salido caro a Ariana Grande, que ha visto como una avalancha de críticas ha caído sobre ella por parte de fans y medios desde entonces. La estrella ha pedido perdón varias veces echando mano a sus redes sociales, y hasta se ha visto obligada a cancelar un concierto, pero esta vez ha decidido disculparse de una forma más personal, subiendo un vídeo a su canal de YouTube en el que da la cara.

"Hola, soy yo. Perdonad mis carrillos hinchados, por favor, estoy haciendo este vídeo desde el infierno de la recuperación de las muelas del juicio. Pero quería hacer un vídeo para pedir disculpas de nuevo por toda la locura y el desliz del donut porque siento que con la disculpa que publiqué, perdí la oportunidad de pedir disculpas sinceramente y expresar cómo me he sentido, porque estaba demasiado ocupada predicando sobre mis problemas con la industria alimentaria", explica la artista en el clip.

La estrella ha admitido que está "disgustada" consigo misma y que quiso "desaparecer" tras contemplar el vergonzoso episodio que había protagonizado.

"Pero sí, aquí estoy pidiendo perdón a todos vosotros con los carrillos hinchados y todo porque siento que ver un vídeo de ti misma comportándote mal, que no tenías ni idea de que se estaba grabando, es un despertar tan brusco que es como que no sabes ni qué hacer. Estaba muy disgustada conmigo misma, quería meter mi cara en una almohada y desaparecer, pero en lugar de eso voy a salir adelante y responsabilizarme de lo que hice y asumir la responsabilidad y decir que lo siento porque reaccioné de una manera que no era necesaria y que no me retrata en absoluto", continuó.

Poco después del incidente del martes la artista sostuvo que con su actuación en el establecimiento estaba en realidad intentando criticar los malos hábitos alimenticios de su país, "discurso" publicado en su Twitter.

"A veces me enfada que, como americanos, comamos alimentos sin pensar en las consecuencias que pueden tener sobre nuestra salud. El hecho de que Estados Unidos tenga la cifra más alta de obesidad en niños me frustra inmensamente. Necesitamos hacer más para educarnos a nosotros mismos y a nuestros niños sobre los peligros de la sobrealimentación y el veneno que ponemos en nuestros cuerpos. Necesitamos demandar más de la industria alimenticia".

