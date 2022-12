Ariana Grande quiere imitar el estilo de su madre

La cantante Ariana Grande idolatra tanto a su madre que ha adaptado su armario para tratar de imitar su estilo único.

"Mi madre tiene un armario repleto de prendas negras, no estoy bromeando. No hay nada de color. El techo y el suelo también son negros, lo cual es gracioso. De hecho últimamente he estado llevando más prendas negras porque quiero parecerme a mi madre. Es la persona más generosa, graciosa e independiente. Quiero decir, es feminista. Es la mujer más fuerte e increíble del mundo", reveló la artista a la revista Gay Times.

Recientemente la cantante defendió a su hermano Frankie de las burlas a las que este se ha visto sometido por su sexualidad, llegando a admitir que estas le molestaban más incluso que si se las hicieran a ella misma.

"Podéis hablar toda la m*erda que queráis sobre mí, no les presto atención. No dejo que me afecte, no me importa. Pero si habláis m*erda sobre mi hermano, os lanzaré mi tacón de aguja. A ver, estoy bromeando, nunca lo haría [lanzar mi zapato]. Pero cuando los métodos de la cábala se me olvidan sale la italiana que llevo dentro y empiezo a gritar. No podéis decir m*erda sobre Frankie. Simplemente no podéis, porque lo quiero demasiado", añadió.