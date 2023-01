Ariana Grande: 'Ningún famoso se ha sentido molesto con mis imitaciones'

La cantante Ariana Grande ha mostrado recientemente sus dotes de imitadora de otras famosas, pero las celebridades imitadas, lejos de enfadarse, han entendido su humor. Como Céline Dion, quien le reconoció haber disfrutado enormemente con su caracterización.

"¡No, no, no [nadie se ha sentido ofendido por mis imitaciones]! Al ver a Céline me dijo: 'Cuando te vi, ¡me meé de la risa!'", explicó la joven cantante al programa 'Elvis Duran and The Morning Show' en iHeartRadio.

Ariana -quien imitó a Britney Spears, Shakira, Rihanna y Whitney Houston en el programa 'Saturday Night Live' el pasado fin de semana- insistió en que todas sus imitaciones parten del "respeto".

"¡Simplemente soy una gran fan! Creo que es por eso por lo que no se enfadan porque saben que lo hago desde el respeto y estoy como: '¡Eres j*didamente increíble!", comentó.

La cantante disfrutó mucho en el programa, donde hizo de presentadora y cantante.

"Una de las veces que mejor me lo he pasado en la vida... Fue realmente divertido. Fue una de las semanas más agotadoras y abrumadoras que he tenido en mi vida, ¡pero cada momento fue muy divertido y me lo pasé genial!".

