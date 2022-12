Ariana Grande es acusada de escupir sobre los donuts de una pastelería

La ya famosa 'travesura' de Ariana Grande en la cafetería de California donde fue grabada lamiendo varios donuts podría traerle todavía más problemas, ya que el dueño del local, Joe Marin, ha dado un paso al frente para afirmar tras revisar las diez cámaras de seguridad del establecimiento que la cantante no solo tocó con su lengua los donuts, sino que también escupió sobre uno de ellos, que más tarde fue servido a otro cliente.

"No paraba de mirar a su alrededor, y fue entonces cuando la vi lamiendo los donuts. Después, fue hacia otra de las bandejas que estaba encima del mostrador, donde estaban los donuts con glaseado. Al hacer zoom en el vídeo para ver más de cerca su boca, vi que no había lamido los donuts glaseados, en esos directamente escupió. Escupió sobre uno de ellos y después retó al chico que estaba con ella a que hiciera lo mismo, y él también escupió. Resultaba evidente para mí que se estaban divirtiendo mucho haciendo algo así. Los dos amigos que les acompañaban vieron perfectamente lo que estaban haciendo. No vi quién compró después ese donut porque todos estaban mezclados, pero alguien acabó comiéndoselo porque esa noche vendimos todo", asegura Marin, dueño de Wolfee Donut, a Us Weekly.

Además, la actitud de Ariana durante su visita al local habría dejado mucho que desear según los empleados que la atendieron, quienes han asegurado a su jefe que se comportó de forma muy "maleducada".

"Fue una maleducada. No paraba de decirle a mi empleada -una persona con mucha experiencia en el sector- que había acudido para comprar seis donuts. No paraba de decir que quería los donuts que estaban en la parte trasera, porque mis cocineros estaban sacando una nueva hornada en ese momento. Así que mi empleada se fue a la parte de atrás para cogerlo. Cuando volvió y colocó la bandeja encima del mostrador frente a Ariana, la envió por más donuts", añade.

Ariana, que ha sido duramente criticada por el comentario que se le oye decir en el vídeo de seguridad asegurando que "odia América", no ha tardado en disculparse a través de las redes sociales, no por sus acciones, sino por sus palabras.

"Estoy muy orgullosa de ser americana y siempre he dejado claro que amo mi país. Lo que dije fue sacado de contexto y me disculpo por no ser más cuidadosa. La alimentación siempre ha sido muy importante para mí y a veces me enfada que, como americanos, comamos alimentos sin pensar en las consecuencias que pueden tener sobre nuestra salud. El hecho de que Estados Unidos tenga la cifra más alta de obesidad en niños me frustra inmensamente", aseguró la estrella en su mensaje.

