Ariana Grande, conmovida tras ser nombrada ciudadana honorífica de Mánchester

La ciudad de Mánchester nunca olvidará el papel tan significativo que ha jugado la cantante Ariana Grande a la hora de reconfortar y asistir a todas las familias afectadas por el brutal atentado terrorista que en mayo se cobró la vida de 22 personas y dejó cerca de cincuenta heridos en el mismo pabellón en el que la intérprete acababa de ofrecer un multitudinario concierto. Por esta razón, el ayuntamiento ha querido premiarla por su generosidad y compromiso nombrándola ciudadana de honor, todo un gesto que la estadounidense ha recibido con emoción y de que ya se ha pronunciado en sus redes sociales.

"No sé qué decir. Las palabras no son suficientes para expresarlo. Me siento conmovida y halagada. Mi corazón todavía sigue allí. Los quiero. Gracias", escribió en su cuenta de Instagram junto a la captura de pantalla de una noticia que confirma y de alguna forma hace oficial la concesión de tan noble título a la estrella del pop.

Publicidad

Dicho reconocimiento llega después de que el consistorio tuviera que modificar la normativa que regula esta condición, que a partir de ahora también contempla la posibilidad de que aquellos que no viven en el municipio inglés puedan ser nombrados ciudadanos honoríficos. De este modo, Ariana se convierte en la primera no residente en ser destinataria de un título tan especial que, entre otras cosas, es el resultado de su implicación activa en los preparativos del concierto solidario que sirvió para recaudar fondos en beneficio de las víctimas y sus familiares directos.

"[Ariana es] una jovencita estadounidense de quien habríamos entendido que no hubiera querido volver a ver este lugar jamás. Pero no, por el contrario, ella como artista e intérprete tenía claro que no podría volver a actuar hasta que no lo volviera a hacer primero en Mánchester. Para ello, consoló a miles de personas, recaudó millones de libras para la fundación We Love Manchester Emergency Fund y fue la primera en donar. Por ello, propongo que Ariana Grande sea la primera ciudadana honoraria de la ciudad de Mánchester", aseguró el líder del consejo de gobierno, Richard Leese, durante el pleno celebrado a mediados de semana.

Como remarcó el primer edil durante su alocución, el espectáculo solidario 'One Love Manchester' no solo cumplió con la misión de rendir homenaje a los fallecidos, sino que también logró recaudar más de 10 millones de libras (13 millones de dólares) que irán fundamentalmente a sufragar tratamientos médicos y psicológicos para los heridos. Para ese inolvidable recital, Ariana contó con la inestimable colaboración de otros artistas de la talla de Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus o Katy Perry.

Publicidad

Por: Bang Showbiz