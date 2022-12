Ariana Grande aún es la inspiración de las canciones de su exnovio

La noticia de que el exnovio de Ariana Grande, Nathan Sykes, planeaba incluir en su próximo álbum varios temas inspirados en su relación, y más en concreto, en su ruptura fue vista por algunos como una amenaza de que los secretos más íntimos de la joven pronto serían expuestos al mundo. Sin embargo, el joven músico ha querido dar un paso al frente para dejar muy claro que jamás violaría la privacidad de su ya exnovia, que no podría salir mejor parada con la imagen que ofrece de ella.

"No tiene nada de lo que preocuparse, no me da miedo su reacción. Es muy halagador y sentimental en realidad. Lo escuchará y dirá: 'Oh, así que sí tienes sentimientos'. Una de las canciones es sobre Ariana, y todavía no la ha oído, pero conociéndola, sé que la próxima vez que nos veamos me acorralará y me pedirá que se la toque", declaró al periódico Daily Star.

Sin duda, las palabras del joven músico supondrán todo un alivio tanto para Ariana como para su actual pareja, el rapero Big Sean, después de que revelara que su frustración por el final de su relación con la estrella del pop había sido una de sus fuentes de inspiración durante la composición de su nuevo disco.

"La canción más emotiva es una en la que me digo a mí mismo que no tengo que estar enfadado por mi ruptura porque, en ocasiones, las cosas sencillamente no funcionan. Así es la vida", aseguraba recientemente Nathan al periódico The Sun.

Por: Bang Showbiz