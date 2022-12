Aretha Franklin desafía la ley de la gravedad

Díficil elección, Aretha Franklin. Si bien no hay nadie que pueda borrar tu enorme contribución a la historia de la música, no se podría decir lo mismo en cuanto al estilismo. Aunque a tus 72 años tienes toda la libertad del mundo para vestirte como quieras, es recomendable tener en cuenta que todos llegamos a una edad en la que la ley de la gravedad comienza a surtir efecto sobre el cuerpo y, quizá, un vestido con escote corazón no sea la elección más acertada.