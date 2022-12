Antonio Banderas vive una segunda juventud

Aunque su vida acaba de dar un giro radical tras poner punto y final a un matrimonio de casi 20 años con su esposa Melanie Griffith, el actor Antonio Banderas no tiene ninguna duda de que, a sus 53 años, está viviendo una segunda juventud tanto en el terreno cinematográfico como en el personal.

De hecho, el malagueño no tiene pensado conformarse con los papeles secundarios que la meca del cine suele reservar a los intérpretes de su edad, ya que no está dispuesto a renunciar a los personajes seductores y de armas tomar que le ayudaron a saltar a la fama, una faceta que ha vuelto a sacar a la luz gracias a su participación en la película 'Los Mercenarios 3'.

Publicidad

"Con esta película hemos enviado un mensaje a Hollywood y al resto del mundo, ya que en muchas ocasiones no podemos evitar encasillar a la gente por su edad. Nosotros tenemos a un tipo como Harrison Ford, que a sus 72 años sigue siendo todo un héroe de acción. ¡Es impresionante!", aseguró el actor al periódico Daily Express, donde también confesó su deseo de continuar ejerciendo de tipo duro durante todavía mucho tiempo: "Espero poder seguir siendo el héroe de la película cuando tenga 75 años".

El terreno profesional no es el único plano en el que Antonio vive una etapa dorada, teniendo en cuenta los numerosos romances que no han parado de atribuírsele desde que se hiciera pública la ruptura de su matrimonio con Melanie, como el de Mallika Sherawat o el de Sharon Stone, una supuesta relación que la propia actriz se apresuró a desmentir con vehemencia.

"Antonio es un hermano para mí y Melanie ha estado conmigo durante todos y cada uno de los nacimientos de mis tres hijos. Son mi familia y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos por el apoyo que siempre me han dado. Por eso me parece que las informaciones que se han publicado sobre nosotros son obscenas, poco amables y, desde luego, no tienen fundamento alguno", aclaró la actriz al diario Daily Mail.