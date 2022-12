Antonio Banderas quiere envejecer sin cirugía

Pese a que está atravesando una etapa de cambio tras poner punto final a su matrimonio de casi dos décadas con su esposa Melanie Griffith, la temida crisis de los cincuenta aún no ha hecho su aparición en la vida del actor Antonio Banderas, y probablemente no llegue hacerlo nunca ya que el malagueño se encuentra muy a gusto en su propia piel a sus 53 años.

De hecho, el intérprete español está decidido a no caer en la misma tentación que muchos de sus compañeros de profesión intentando matizar los estragos de la edad a base de tratamientos estéticos.

"No voy a tocar mi cara, y desde luego, no voy a inyectarme bótox y toda esa mie**a. No, de ninguna manera. Quiero envejecer de forma natural", aseguró al periódico The Times.

Sin embargo, a Antonio aún le queda mucho tiempo antes de tener que empezar a preocuparse por el paso del tiempo, teniendo en cuenta la impresionante forma física de la que ha vuelto a hacer gala en su última película, 'Los mercenarios 3'. Lo cierto es que aún sigue luciendo el mismo atractivo que le convirtió en todo un sex symbol en la meca del cine, llegando incluso a cautivar a Madonna, quien documentó su arrebato por el "latin lover" en su documental 'Truth or Dare'.

"Recuerdo que estaba en un hotel de Los Ángeles y ella me invitó a una cena. Una vez allí me tendió una cinta de vídeo y me dijo: 'Si no te gusta cómo sales, dímelo y te eliminaré de la película. Pero sinceramente, creo que eres muy atractivo, me gusta lo que haces y disfruto siendo la chica que fantasea con la posibilidad de seducirte'. Cuando vi la cinta, no pude evitar pensar: 'Esto es como una campaña publicitaria para mí'", confesó Antonio, que aún no ha olvidado que la película de la reina del pop supuso en gran parte su carta de presentación a nivel internacional.

Aunque no le importe recordar algunos de los momentos más rocambolescos que ha vivido durante su carrera profesional, el actor español prefiere concentrarse en la nueva etapa de su vida que se abre ante él, un futuro que no tiene ningún interés en planear de antemano.

"Antes solía estar constantemente buscando algo, sin saber qué. Pero ahora me siento bien, y ya no busco más. Y es entonces cuando empiezan a llegarte nuevas oportunidades, y todo comienza otra vez", concluyó.

Por: Bang Showbiz