Antonio Banderas: 'Los andaluces tenemos un perdón para cada pecado'

El actor malagueño Antonio Banderas valora mucho la amistad, por lo que no soporta que sus amigos le traicionen. Sin embargo, reconoce que no es una persona rencorosa, una cualidad que atribuye a su origen andaluz.

"Lo peor que me podría hacer un amigo es traicionarme. Siento que un amigo me traiciona cuando hace exactamente lo opuesto a lo que habíamos acordado y además lo hace por la espalda, sin mi conocimiento. Me ha sucedido en algún momento y me ha dolido mucho, pero como buen andaluz no me cuesta perdonar, los andaluces tenemos un perdón para cada pecado", señaló a Jota Mario Valencia durante su paso por el programa colombiano 'Muy buenos días RCN'.

Quizá esa filosofía es la que le lleva a encarar la vida con alegría y buen humor.

"Soy alegre, que no es lo mismo que ser feliz. No soy completamente feliz porque veo los telediarios, pero creo que la alegría es una actitud ante la vida que sí puedes controlar, y yo me enfrento a la vida con mucha alegría", explicó.

Pese a los numerosos éxitos que ha logrado alcanzar a lo largo de su prolífica carrera en la industria cinematográfica, Banderas considera que lo mejor está aún por llegar.

"Todavía creo no haber hecho aquello por lo que se me recordará. No sé si será un papel, una dirección, un guion escrito o una obra de teatro, pero sé que todavía tengo mucho que decir, pero también soy consciente de que probablemente moriré pensando eso", apuntó.

Sin embargo, el atractivo intérprete tiene claras cuáles son las claves del triunfo: "El secreto del éxito está detrás del trabajo, la constancia y de una fe absoluta en las posibilidades de uno mismo".

A sus 53 años, Antonio se encuentra en un gran momento, y no se preocupa en absoluto por los signos del paso del tiempo.

"Quiero seguir teniendo la capacidad de aceptar física y mentalmente mi edad, a veces veo gente que lucha contra eso y resulta patético, quiero cumplir años con naturalidad", aseveró.