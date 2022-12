¿Antonio Banderas deja la actuación para dedicarse a la moda?

El actor Antonio Banderas ha decidido trasladarse a Londres para estudiar diseño y confección en el Central Saint Martins -escuela famosa por su programa de arte y moda-, una nueva etapa que afronta con gran ilusión ya que le hace sentirse "joven".

"Es algo que quiero hacer de todo corazón, voy a estudiar diseño y confección. Es algo a lo que he estado dándole vueltas desde hace tiempo y Saint Martins es seguramente una de las mejores escuelas del mundo, así que voy a empezar a estudiar allí... Necesito ampliar mis conocimientos para adentrarme en ese territorio en el futuro. En realidad, me hace sentirme joven de nuevo, el tener que hincar los codos de nuevo para intentar entender algo desconocido. Por supuesto, no tengo pensado renunciar a mi carrera profesional: seguiré dirigiendo y actuando. Pero esto es algo nuevo. Hace poco me dieron un premio en España, el Goya Honorífico por toda una carrera, y al aceptarlo dije: 'Me marcho porque acaba de comenzar la segunda mitad del partido de mi vida'. Y me estoy tomando esa frase muy en serio", aseguró el malagueño en el programa 'Loose Women' de la cadena británica ITV.

Pero Antonio no va a ser el único universitario de su familia, ya que su hija Stella del Carmen -fruto de su fallido matrimonio con Melanie Griffith- también comenzará sus estudios superiores el próximo año, aunque su padre está convencido de que no optará por seguir los pasos de su famosa madre o de su hermanastra, Dakota Johnson, en el mundo del cine.

"Stella va a empezar la universidad el año que viene. De alguna forma, ella ya ha tenido tiempo para descubrir el lado malo de ser actor. Cuando ruedas en localizaciones en otros países, a veces no ves a tu familia durante tres meses, los niños tienen que estar en el colegio... [Stella] solía venir a verme algunos fines de semana, pero luego se iba. Está muy interesada en la literatura y probablemente estudiará algo relacionado con eso. Si se dedica a este negocio, al mundo de la actuación, será desde detrás de las cámaras, nunca delante de ellas: es muy tímida y ya tiene bastante con toda su familia dedicándose a lo mismo", añadió.