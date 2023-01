Antonio Banderas celebra su nominación a los Emmy en las redes sociales

El actor Antonio Banderas no ha tardado en recurrir a la esfera virtual para expresar su gratitud ante el reconocimiento recibido por su trabajo en la serie de National Geographic 'Genius: Picasso', el cual se ha materializado en una nominación a los premios Emmy -concretamente en la categoría de mejor actor de miniserie o película para televisión- y, como no podría ser de otra forma, por los cientos de felicitaciones que han inundado sus redes sociales desde que se confirmara la feliz noticia.

Publicidad

"Todo un honor ser nominado a los premios #Emmys2018. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Con su permiso, se las traslado, a su vez, a todo el equipo que ha hecho posible #GeniusPicasso. ‬Gracias", ha escrito el intérprete malagueño en su cuenta de Instagram.

Esta es la segunda candidatura que tiene en su haber el afamado artista en relación con los galardones por excelencia de la televisión estadounidense, ya que en 2004 la academia le recompensó con una nominación por su papel protagonista en 'And Starring Pancho Villa As Himself'. Sin embargo, en esa ocasión Al Pacino le acabó arrebatando la estatuilla por su aclamado trabajo en la adaptación televisiva de 'Angels in America' producida por HBO.

En la próxima ceremonia de entrega de los Emmy, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Antonio Banderas se disputará el premio con compañeros de profesión tan destacados como Darren Criss ('El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story'), Benedict Cumberbatch ('Patrick Melrose'), Jeff Daniels ('The Looming Tower'), John Legend ('Jesucristo Superstar') y Jesse Plemons ('Black Mirror').

Por: Bang Showbiz

Publicidad

Antonio Banderas llamó a Salma Hayek tras conocer su experiencia con Harvey Weinstein

‘Game of Thrones’ busca recuperar su corona en los Emmy

Publicidad