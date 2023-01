Antonio Banderas alaba a Salma Hayek por delatar a Harvey Weinstein

El actor Antonio Banderas no ha tardado en recurrir a sus redes sociales para escenificar su respaldo absoluto a Salma Hayek después de que la intérprete revelara ayer miércoles, a través de una carta abierta publicada por el diario The New York Times, varios ejemplos del trato vejatorio y denigrante que sufrió a manos del denostado Harvey Weinstein durante su trabajo conjunto en 'Frida' (2002), la película que le valió a la artista su hasta ahora única nominación a los Óscar.

"Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras", ha declarado tajante el malagueño en su perfil de Instagram, acompañando tan sincero mensaje de apoyo de una foto que deja patente la estrecha amistad que existe entre ambos.

Esos indignantes sucesos a los que se refiere el actor, como bien detalla la mexicana en su desgarrador testimonio, van directamente ligados al carácter "depredador" y abusivo del que solía hacer gala el productor caído en desgracia con muchas de las actrices con las que trabajaba. En el caso personal de Salma, esa actitud se tradujo, siempre de acuerdo con su versión de los hechos, en toda clase de propuestas indecentes -como que la intérpte estuviera presente mientras se duchaba o le acompañara a fiestas llenas de prostitutas- y también derivó en un desnudo integral de la actriz en la citada película que, en su opinión, era claramente "gratuito".

"Finalmente pude escribir mi historia en el New York Times. Harvey Weinstein también fue mi monstruo... #Me Too #Girl Power", ha escrito la artista en su propio perfil de Instagram junto a un fotograma en el que aparece caracterizada como la combativa pintora mexicana, luciendo ese entrecejo tan característico del que, como revelaba en su carta, Weinstein se quiso deshacer.

A la espera de que se pronuncien públicamente otras buenas amigas de Salma Hayek, como la también española Penélope Cruz, es inevitable recordar que, hace cinco años, la intérprete azteca se pronunciaba abiertamente sobre otra anécdota nada agradable de la primera película en la que compartió protagonismo con Antonio Banderas, 'Desperado' (Robert Rodriguez, 1995), en la que acabó presa de las lágrimas como consecuencia del que sería su primer desnudo ante las cámaras.

"Fue mi primera oportunidad en un filme estadounidense y sabía que tenía que tomarla. En 'Desperado' tuve problemas haciendo la escena de amor con Antonio Banderas. De hecho lloré. No quería estar desnuda en frente de una cámara y pensaba, '¿qué dirán mi madre y mi padre de esto?'", revelaba Salma al canal Fox News sobre la cinta que le abrió de par en par las puertas de Hollywood, aunque dejando claro desde el principio que, pese a sus reservas, ella accedió voluntariamente a rodar esa escena.

Por: Bang Showbiz