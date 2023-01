Anne Hathaway quiere ser 'madre a tiempo completo'

La actriz Anne Hathaway deseaba tanto ser madre que ahora que está esperando su primer hijo con su marido Adam Shulman se tomará un descanso a nivel profesional para dedicarse plenamente a su familia.

"Anne está deseando ser madre. Lleva mucho tiempo esperando este momento y ha esperado a que fuera el momento adecuado para tomarse un descanso de Hollywood. Siente que ha conseguido mucho y que es momento de tomarse un respiro. Les ha dicho a sus amigos que quiere poner en pausa su carrera y concentrarse en ser madre a tiempo completo", cuenta una fuente a la revista Closer.

Publicidad

Una vez haya dado a luz, Anne planea tomarse el tiempo que haga falta para recuperar su figura antes de aceptar nuevos papeles.

"Anne quiere estar sana y como no quiere apresurarse en volver al cine, no va a ponerse bajo presión para adelgazar rápidamente. Hace yoga cada día y come sobre todo comida orgánica, aunque ha tenido antojo de bagels y donuts recientemente para combatir las náuseas matutinas", añade.

Los planes de Anne siempre han incluido formar una gran familia, aunque solo si está segura de que puede conseguir que todos sus hijos se sientan "especiales".

"Me gustaría tener tantos hijos como pueda permitirme, no solo económicamente, también es cuestión de tiempo. Quiero asegurarme de que cada uno se siente especial", explicaba la actriz en diciembre de 2012 al periódico The Telegraph.