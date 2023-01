Angelina Jolie sorprende con tres nuevos e inmensos tatuajes

A través de su cuenta de Instagram, Angelina Jolie dio a conocer sus tres nuevos tatuajes.

La actriz estadounidense dibujó en su cuerpo bendiciones budistas para el amor, la paz y la vida próspera, según indica una fuente cercana a la revista People.

Durante la grabación de su nuevo proyecto First The Killed My Father, Jolie dejó ver los diseños de estilo Yantra, que consisten en figuras geométricas con algunas frases de protección.

Angelina tiene varios tatuajes en su cuerpo, uno de los más sobresalientes es un tigre de bengala en la espalda.

La última aparición pública de Angelina fue en el estreno de la película Kung Fu Panda 3, y fue objeto defuertes críticas por su delgadez.

