Angelina Jolie se siente más enamorada de Brad Pitt luego de la mastectomía

La pareja no ha disfrutado precisamente del mejor año de su idílica convivencia, ya que la dramática mastectomía a la que se sometió la actriz tras descubrir que era propensa a contraer cáncer sumió a toda la familia en una situación de gran tensión y nerviosismo. Sin embargo, una vez superado el dramático bache que puso en jaque su salud, Angelina se ha concienciado por completo de que la presencia de Brad en su vida es imprescindible, ya que le proporcionó un apoyo incondicional que jugó un papel fundamental en su recuperación y que ahora ha sellado "para siempre" la historia de amor de la que ambos disfrutan.

"La enfermedad de Angelina podría haber provocado un cisma en su relación con Brad, porque este tipo de situaciones dramáticas te ponen a prueba y te someten a una gran presión anímica. Muchas parejas han sucumbido ante el impacto emocional de una crisis de estas características, pero afortunadamente ese no es el caso de Brad y Angelina. Aunque ella siempre ha admitido que suele volverse distante cuando tiene que afrontar diversos problemas, lo cierto es que todo este proceso le ha ayudado a reforzar el profundo amor que siente por su pareja. Brad no se separó de ella en los momentos en los que se sentía más vulnerable, y básicamente se desvivió por ella para asegurarse de que Angelina volvía a ser la que era", desveló un miembro de su círculo cercano a la edición estadounidense de la revista OK!

Los contratiempos que ha vivido la intérprete en relación a su salud también le habrían abierto los ojos sobre el papel que juega en su familia, ya que el mismo informante asegura que Angelina se ha percatado de que ella no es la única que debe responsabilizarse del bienestar de sus seres queridos. El cariño y el amor que su pareja y sus hijos le han demostrado durante una de las etapas más duras de su vida han provocado que la artista se sienta arropada y "bendecida", sobre todo cuando sus seis hijos le recuerdan cada día que debe seguir a rajatabla las indicaciones de su médico.



"Angie sabe ahora que su papel de madre no se limita únicamente a cuidar de los hijos y a apoyar a su pareja, sino que también implica que todos ellos se solidaricen con ella cuando lo necesita. Tras el éxito de su operación quirúrgica, Angelina se ha sentido bendecida y como una princesa con todas las atenciones que le han dedicado en casa. Sus hijos se ofrecen a preparar el desayuno, a colaborar en las tareas domésticas, y no paran de recordarle que debe tomar la medicación. Brad simplemente le hace ser la mujer más feliz del mundo", explicó el mismo informante.



Por: Bang Showbiz