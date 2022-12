Angelina Jolie se fía de su instinto

La actriz Angelina Jolie -madre de Maddox (13), Pax (11), Zahara (9), Shiloh (8) y los gemelos Knox y Vivienne (6) junto a su marido, Brad Pitt- trata de prestar atención siempre a su instinto y está convencida de que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga.

"Ha habido veces a lo largo de mi carrera en que me he vuelto una persona aburrida y descuidada. Pero siempre he tratado de seguir mis instintos porque creo realmente que puedes hacer lo que desees en esta vida. Siempre que no hagas daño a nadie, puedes hacer cualquier cosa", reveló la actriz a The Hollywood Reporter.

Es bien sabido que Angelina no cuenta con la ayuda de ningún relaciones públicas o mánager, ya que prefiere trabajar "directamente" con la gente y "hablar por sí misma".

"Una vez tuve [un agente], hace años, y no me gustó. Me gusta trabajar directamente con la gente. No quiero que haya nadie en medio. Prefiero hablar por mí misma", declaró.

A pesar de que es feliz con su carrera, Angelina no tendría ningún problema si dejara de recibir ofertas de trabajo, ya que sería muy feliz si pudiera quedarse en casa con sus hijos.

"Nunca hice planes sobre cómo quería que fuese mi vida. Hago lo que quiero hacer. Y si de repente mañana no puedo hacer nada, seré capaz de soportarlo. Sería feliz si pudiera quedarme en casa para cuidar de mis hijos", añadió.