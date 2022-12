Angelina Jolie se convirtió en actriz solo para complacer a su madre

La actriz Angelina Jolie, hija de los actores Jon Voight y Marcheline Bertrand, se dio cuenta hace cinco años de que no ha estado persiguiendo su carrera de ensueño.

"Mi madre siempre quiso que yo fuera actriz. Empecé a hacer teatro y a presentarme a audiciones desde muy pronto. Me di cuenta hace solo cinco años de que realmente yo no quería ser actriz. Nunca conocí otra cosa. Crecí con una carrera impuesta. Me llevó mucho tiempo creer que podía hacer más que sola esa parte de nuestro negocio", explicó Angelina en la entrevista que hizo al actor de 'Unbroken' Domhnall Gleeson para la revista Interview.

Angelina asegura que el estilo de vida de famosa nunca le ha importado y es por eso por lo que disfruta trabajando detrás de la cámara como directora.

"Soy muy celosa de mi intimidad. No salgo mucho. Me quedo en casa con los niños, voy a trabajar. La verdad es que no me gusta ser el centro de atención, por eso me gusta más estar detrás de la cámara", admitió Angelina.

Pero por mucho que con sus palabras muestre cierto desinterés en la actuación, no ocurre así con sus actos, ya que aprovechó su charla con Gleeson para pedirle que la incluya en 'Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza', película en la que participa el actor y que dirige J.J. Abrams.

"¿Podría Boba Fett tener mujer? Bueno, pues recomiéndame entonces", bromeó la intérprete.

Por: Bang Showbiz