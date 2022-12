Angelina Jolie rompe a llorar después de que una mujer la elogiara por hacer pública su mastectomía

La actriz Angelina Jolie, quien se sometió a una doble mastectomía preventiva en febrero de 2013 tras conocer que tenía un 87 por ciento de posibilidades de padecer cáncer de mama, rompió a llorar durante su participación en un programa de la emisora francesa RTL este lunes después de que una oyente alabara su "coraje y valentía" por compartir con el mundo los detalles de su operación.

En respuesta a la llamada, Angelina mostró su emoción: "Gracias por este maravilloso mensaje. Estamos todos juntos en esta lucha, no solo mujeres, también los padres y los hijos nos apoyan en esta lucha. A mí me han inspirado muchas mujeres a lo largo de mi vida por lo que si puedo ayudar a otras personas, lo haré. Espero que podamos seguir hablando de esto. No solo del cáncer de ovario o de pecho, sino de todos los problemas de salud a los que se enfrentan las mujeres. Como dijo la oyente, hablando de ello se elimina el tabú. Creo que debemos estar orgullosos de poder hablar de ello".

Angelina -que es madre de Maddox (13), Pax (11), Zahara (9), Shiloh (8), y los gemelos Knox y Vivienne (6) junto a su marido Brad Pitt- se emocionó hasta acabar llorando tras la llamada de la oyente que agradecía a Angelina la popularización de un tema como el cáncer.

"Quiero dar las gracias a Angelina Jolie por haber tenido el valor de decirlo. Por apoyar esta lucha con todas aquellas que a las que hemos perdido, las que lucharon y las que son verdaderas heroínas que se enfrentan a la enfermedad. Con ese acto de coraje y valentía, anunciando su elección y asumiéndola, ayuda a desmitificar y popularizar un tema que era tabú en Francia. No solo es una mujer extraordinaria, sino también una madre extraordinaria", declaró la oyente.