Angelina Jolie presume de la valentía de su hija

A diferencia de los gritos que tenía que escuchar cuando el resto de los niños se percataban de la inquietante presencia de la villana de la cinta, Vivienne adoptaba una actitud muy profesional y asumía con naturalidad que bajo el tétrico y oscuro maquillaje solo se encontraba su adorada madre.

"Todos los niños que nos visitaban en el set de rodaje de 'Maléfica' gritaban de pavor cada vez que me veían ataviada con las ropas del personaje y con todas las capas de maquillaje. Pensaba que les haría ilusión tener en frente a uno de los personajes Disney más famosos, pero lo único que conseguía era asustarlos y obligarles a huir. Recuerdo lo que incluso dijo uno de los niños: 'Mamá, por favor, haz que la horrible bruja esta deje de hablarme'. Afortunadamente, mi hija no se sentía intimidada por mi presencia y demostró ser una chica muy valiente. No solo porque sabía perfectamente que la bruja era su madre disfrazada, sino porque interpreta a la princesa Aurora en una escena de la película", explicó la famosa intérprete durante la convención de cine D23 Expo que tuvo lugar recientemente en Anaheim, California.

La artista desearía que 'Maléfica' no causara una impresión tan negativa en los niños, ya que asegura que su decisión de encarnar a la temible bruja en el filme está relacionada precisamente con la idea de agradar a los más pequeños de su casa. Como ella misma argumenta, la estrella de cine siempre ha sido una gran seguidora de las fantasiosas historias de Disney y ahora está tratando de transmitir esa pasión a sus propios hijos.

"Mis hijos han empezado a ver las mismas películas de Disney que a mí me encantaban en la infancia, por lo que creo que la oportunidad de participar en una de ellas era una buena forma de que todos disfrutáramos juntos de este mundo de fantasía. Yo estaba enganchada a las cintas animadas de Disney cuando era una niña, y reconozco que 'Maléfica' siempre fue mi personaje preferido. A pesar de ser una bruja malvada y retorcida, tenía un porte y una elegancia que hacía que me sintiera irremediablemente atraída hacia ella", desveló Angelina al portal Entertainment Weekly.

Por: Bang Showbiz