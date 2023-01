Angelina Jolie disfruta que sus hijos le tomen del pelo

Aunque de cara al exterior es una de las grandes estrellas de la industria del cine, en su casa Angelina Jolie es sencillamente la madre de Maddox (14), Pax (11), Zahara (10), Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne (7) -fruto de su matrimonio con Brad Pitt -, quienes no consideran que sea especialmente genial solo por ser una actriz famosa.

"Mis hijos piensan que soy rara. A veces Maddox me habla acerca de escribir como si pensara que no es algo que se me dé muy bien y a Vivienne sencillamente le hace ilusión que interprete a una tigresa en una película sobre un panda ['Kung Fu Panda 3']. Pero ella es muy pequeña todavía, es una ricura. A ver, hay momentos en los que puedo ser 'guay', pero a mis hijos les encanta tomarme el pelo. Se ríen mucho de mí. Para ellos solo soy mami", explicó la intérprete al periódico The Observer.

Publicidad

Ver: La actuación ya no es importante en la vida de Angelina Jolie

Debido a las carreras de sus famosos padres, los hijos de Angelina y Brad llevan una existencia nómada, aunque los dos actores intentan que sus vidas sean lo más normales posible esforzándose en que no pierdan el contacto con sus amigos.

"Ahora participan más a la hora de tomar decisiones sobre a dónde vamos a ir. Y si tenemos que ir a algún lugar donde van a echar mucho de menos a sus amigos, intentamos mandarles de regreso durante periodos de tiempo o invitamos a sus amigos a visitarles", añadió.

Por: Bang Showbiz

Publicidad