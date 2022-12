Anastacia está encantada con sus pechos 'biónicos'

La cantante Anastacia se sometió a una doble mastectomía el año pasado después de que se le detectara un cáncer de mama por segunda vez, pero asegura que el hecho de haber perdido sus pechos naturales "no podría importarle menos".

"Los llamo pechos biónicos. Son fabulosos. Tenía una triple D y ahora llevo una copa C, así que estoy más que feliz. Por fin puedo usar tirantes pequeños. Personalmente, no me pudo importar menos perder mis pechos naturales. Lo único que quería era terminar con el cáncer de mama", señalo la artista al periódico Daily Mail.

La estrella de 45 años insistió en querer someterse a la operación, a pesar de que sus médicos le dieron la opción de no hacerlo, porque no quería tener que volver a enfrentarse de nuevo a la enfermedad en el futuro.

"Esta vez era una pieza de cáncer tan pequeña que podrían haberme hecho una biopsia y algún tratamiento, pero ya he pasado por eso y sé que no cambia nada, simplemente vuelve a aparecer. Así que pensé: 'No quiero pasar por esto otra vez. Si lo hago, ¿habrá una tercera o cuarta? ¿Será la que acabe conmigo?'. Por lo que le dije a mi doctor: 'Sé que parece una decisión drástica porque querrías mantener mis pechos naturales, pero yo quiero vivir. No quiero jugar a la ruleta rusa con mis pechos y mi vida'".

Anastacia asegura que estaba "preparada" para afrontar el procedimiento, ya que había investigado sobre el tema hacía unos años, cuando tuvo otro susto con la enfermedad.

"Sorprendentemente estaba preparada para ello, porque dos años después de mi primer diagnóstico, algo no iba bien y me hicieron una biopsia. Me asusté y empecé a investigar sobre la doble mastectomía. Resultó ser benigno y ya había pasado alrededor de un año desde la operación, por lo que opté por no hacerlo, pero desde ese momento pensé: 'Si vuelve a aparecer, lo voy a hacer'. Llevaba muchos años con ello en mente", añadió.