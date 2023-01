Amy Schumer aclara sus comentarios sobre su diferencia salarial con otros humoristas en Netflix

En un primer momento, cuando Amy Schumer negoció realizar un especial titulado 'The Leather Special' para Netflix, llegó a un acuerdo según el cual recibiría 11 millones de dólares. Sin embargo, tal y como ella reconoció recientemente, tras enterarse de que los humoristas Chris Rock y Dave Chappelle iban a cobrar cada uno 20 millones por sus respectivos programas, no se lo pensó dos veces antes de pedir más dinero al gigante del streaming.

Esta revelación hizo que muchos criticaran duramente a la también actriz, alegando que ella aún se encontraba a años luz de veteranos del 'stand-up comedy' como Rock y Chappelle y que, por tanto, no tenía porque percibir una remuneración idéntica a la de ellos. Ahora Amy ha respondido a todos esos comentarios afirmando, de forma sorprendente, que ella opina exactamente lo mismo, lo cual no implica que no pueda luchar por mejorar las condiciones de su contrato.

"Gracias por compartir vuestra opinión sobre lo que creéis que debería o no debería cobrar. Creo firmemente que las mujeres merecen recibir el mismo salario que los hombres, pero no creo que yo merezca recibir el mismo que Chris y Dave. Estamos hablando de leyendas y de dos de los mejores cómicos de todos los tiempos", ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que por otra parte no duda en citar sus propios éxitos profesionales para justificar sus acciones.

Para concluir su mensaje, Amy matiza que nunca 'exigió' a Netflix que le ofreciera las mismas condiciones que a sus compañeros de profesión.

"Sí que pedí más dinero del que me ofrecieron inicialmente. Seguiré dejándome la piel para ser la mejor cómica que pueda ser. Pero las noticias sobre que yo he pedido o exigido el mismo salario que ellos son, sencillamente, falsas", ha confirmado para zanjar la polémica.

