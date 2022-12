La actriz Amy Adams tiene fobia a volar en avión, además de claustrofobia (miedo a los espacios cerrados), lo que le supone un enorme problema, ya que debido a su profesión tiene que viajar constantemente en este medio.

Para hacer frente a sus temores recurre a la "meditación y autohipnosis", aunque su hija de cuatro años, Aviana, se ha convertido en su nueva inspiración para controlar sus emociones.

Publicidad

"Tengo miedo a volar, también claustrofobia y fobia social. Ninguna de ellas me la han diagnosticado pero puedo reconocer los síntomas cuando me ocurre. La meditación y autohipnosis me ayudan, y si por ejemplo vuelo con mi hija, no me sucede nada", reveló la intérprete a la edición alemana de la revista Glamour.

Su hija -fruto de su relación con su prometido, el artista Darren Le Gallo- también se ha convertido en el desestresante perfecto durante los duros días de trabajo.

"[Para quitarme el estrés] llamo a mi hija. Es genial no tener que mantener una conversación seria con ella, porque Aviana tiene solo cuatro años. Hablar con ella y escuchar su voz es suficiente. A veces solamente necesito una foto de ella. Todo cambia y me hace darme cuenta de lo que es realmente importante en la vida", añadió.

Amy tuvo al principio de su carrera grandes dudas sobre si podría convertirse en actriz de Hollywood, aunque ahora tiene claro que ese miedo a fracasar le sirvió para triunfar.

Publicidad

"Cuando empecé en Hollywood hubo un tiempo en el que tuve dudas... Seguí actuando solo por falta de alternativas. Consideré volver a estudiar o mudarme a Nueva York, aprender a bailar y probar suerte en musicales, pero tampoco estaba segura de eso. Fue esa inseguridad lo que me mantuvo en el mundo de la actuación", confesó.