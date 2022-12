Amor de trabajo: Gloria Estefan besó por primera vez a Emilio cuando era su jefe

El primer beso de la cantante Gloria Estefan (57) y su marido Emilio (62), que ya suman 36 años casados, fue de lo más romántico: él, que todavía era su jefe, le mintió diciéndole que era su cumpleaños para poder pedirle como regalo un beso en la mejilla.

"Me mintió y me dijo que era su cumpleaños, en aquella época era mi jefe. Me pidió que le diera un beso en la mejilla como regalo y entonces giró la cara", recordó la popular intérprete en una entrevista al programa 'TODAY'.

"¡Era la única manera de conseguirlo!", apostilló Emilio.

La estrategia resultó ser todo un éxito para el productor, ya que desde entonces la pareja celebra cada año el aniversario de su primer beso, que casualmente coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio.

El matrimonio es uno de los más sólidos del panorama musical, aunque al igual que todas las parejas ellos también han tenido que superar obtáculos, como por ejemplo el rechazo inicial que sentía la madre de la artista hacia Emilio.

"Sí, soy dura de pelar. A Emilio le costó un montón ganarme, pero es lo mejor que me ha pasado a mí y a ella. ¡Fue su primer y único novio!", confesaba la madre de la estrella latina en una entrevista a 'Entertainment Tonight', a lo que su famosa hija quiso añadir entre risas: "Le llevó un tiempo darse cuenta de todo eso".

Por Bang ShowBiz