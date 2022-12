Amigos de Joe Manganiello tendrían problemas con Sofía Vergara

Desde que se comprometió con Sofía Vergara el pasado mes de diciembre, el actor Joe Manganiello ha dejado de lado a sus amigos y familiares para dedicar todo su tiempo libre a su futura mujer.

"Ahora Joe rara vez tiene tiempo para alguien más que no sea Sofía. Su hermano Nick ya casi no le ve... Es algo que molesta mucho a sus amigos, que le echan de menos y que no pueden creer que esté dejándoles de lado para pasar noche y día al lado de Sofía", aseguró una fuente a la revista OK!

Queda por ver si la actitud de Joe cambia tras su boda con la colombiana, para la que la pareja ya parece haber fijado una fecha a pesar de que por el momento no han querido anunciarla públicamente.

"Claro, por supuesto que sabemos desde el principio cuándo nos casaremos. Pero, ya sabes, lleva tiempo. Va a ser algo muy importante para mí, así que estamos intentando hacer las cosas bien", explicaba la propia Sofía a E! News.

En un principio se aseguró que los compromisos profesionales de Joe a la hora de promocionar la película 'Magic Mike XXL' les habrían obligado a modificar sus planes de casarse este verano, algo que la propia Sofía -muy aficionada a jugar al despiste con los medios cuando se trata de su enlace- desmintió asegurando que aún no habían elegido una fecha o un lugar para la celebración.

"No tengo ni idea, ¿cómo se puede posponer algo para lo que ni siquiera se ha fijado una fecha? Me resulta gracioso", declaraba la actriz en el programa 'Extra'.

Por: BangShowbiz