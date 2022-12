Amiga fiel: JLo apoyó a Leah Remini tras abandonar la cienciología

La actriz Leah Remini atravesó uno de los momentos más duros de su vida hace dos años cuando hizo pública su decisión de abandonar la Iglesia de la Cienciología junto al resto de su familia, lo cual le hizo perder numerosas amistades, pero no la de Jennifer Lopez. La cantante se mantuvo a su lado para apoyarla y ofrecerle consejo cuando muchas otras personas le dieron la espalda.

"Es una amiga maravillosa, es una mujer a la que le gusta estar rodeada de otras mujeres. Hemos sido amigas desde hace mucho tiempo y nunca me ha decepcionado. Su padre ha sido cienciólogo desde hace tiempo, pero ella no. A mí me ayudó apoyándome en mi decisión (de abandonar la cienciología). Pasé por un momento en el que tuve que renunciar a las cosas en las que creía, y me estaba costando mucho aceptarlo. Me decía: 'Esto es en lo que he creído y por lo que he luchado...'. Y Jennifer me dijo: 'No tienes que renunciar a todo, no pasa nada porque pienses que algunas cosas eran de ayuda y te deshagas de otras. No lo tires todo por la borda y no pienses que has malgastado tu vida'. Me pareció algo precioso de decir, me ayudó a darme a mí misma un respiro durante un momento", reveló Leah en el programa 'Access Hollywood Live'.

Publicidad

Aunque Leah se siente inmensamente agradecida con la cantante por su apoyo, reconoce que en ocasiones también puede llegar a ponerle de los nervios debido a su aspecto siempre perfecto.

"Siempre está guapísima, ¡siempre! Es muy molesto", añadía entre risas Leah.

Por Bang ShowBiz