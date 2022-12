Amber Heard está 'impaciente' por cumplir los 30

La actriz Amber Heard -que se casó con el actor Johnny Depp a principios de año- celebrará la treintena el año que viene, algo que en lugar de asustarla le atrae, ya que le gusta la idea de hacerse mayor porque cada vez se siente más segura de sí misma.

"Estoy impaciente por cumplir los 30 porque cada año que pasa me siento mejor con quien soy. Me siento más segura y soy consciente de lo que quiero lograr. Es una buena sensación. Intento seguir mis instintos y ver a dónde me llevan", explica la intérprete a la revista HELLO!

Para la actriz de 'Magic Mike XXL' la edad le ha hecho querer ser más ella misma sin tener en cuenta los estereotipos.

"Me gusta ser una mujer asertiva y que confía en ella misma, que no cree en conformarse con los mitos y estereotipos que restringen nuestra libertad", añade Amber.

Esta determinación ha llevado a la actriz a ser una persona que lleva las riendas de su propio destino, por lo que rechaza cualquier tipo de lema en su vida.

"Siempre he querido estar a cargo de hacia dónde voy y ser la dueña de mi destino".