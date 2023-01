Amanda Seyfried está embarazada del primer hijo de su prometido Thomas Sadoski

La actriz Amanda Seyfried ha confirmado en la rueda de prensa de la nueva campaña publicitaria de la firma Givenchy que espera su primer hijo junto a su prometido Thomas Sadoski, una noticia que no ha pasado desapercibida en las redes sociales desde que la revista People fuera el primer medio que se hiciera eco de la prominente barriguita que ya luce la intérprete.

"Alerta, Amanda Seyfried está embarazada. La actriz se estrenará en la maternidad con su prometido Thomas Sadoski", reza el mensaje publicado por la famosa revista junto a una imagen del evento promocional que protagonizó Amanda en la noche de ayer martes.

El primer embarazo de la famosa artista llega solo dos meses después de que la pareja anunciara su compromiso matrimonial tras solo medio año de intensa relación sentimental, aunque ambos se conocieron en 2015 al coincidir en la obra de teatro 'The Way We Get By' que se representó en Broadway (Nueva York).

"Tommy y Amanda se comprometieron hace escasos días y compartieron la feliz noticia con sus familiares y sus amigos más cercanos", aseguraba a la misma publicación una fuente cercana a los dos intérpretes.

La actriz estadounidense, quien vivió en su momento sendos romances con Justin Long y Dominic Cooper, pasará por el altar por primera vez con el padre de su futuro hijo, mientras que para Thomas será su segundo enlace tras haber estado casado durante ocho años con Kimberly Hope, con quien puso precisamente fin a su relación en el verano de 2015.