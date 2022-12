Alexa Chung predice el futuro de la moda

Solamente teniendo poderes sobrenaturales que le permitan a una poder predecir las futuras tendencias de la moda se puede ser una verdadera 'it girl'. Al menos así le sucede a Alexa Chung (30), quien confiesa utilizar sus poderes telepáticos para ir un paso por delante del resto de los mortales en lo que a tendencias de moda se refiere.

"Soy médium. No consulto ninguno porque ya por mí misma sé lo que va a suceder. Durante la semana pasada estuve pensando en zapatillas de inspiración china, ya sabes, las que ves en el Soho londinense con bordados por encima, y de repente allí las tienes, en el desfile de Marc by Marc Jacobs", reveló al portal The Cut.

Pero la habilidad sobrenatural de Alexa no solamente le es útil en el ámbito profesional o para asegurarse de que es la mejor vestida del lugar, sino que la modelo utiliza su increíble talento incluso para localizar a sus amigos cuando se queda sola en medio de una fiesta.

"Si pierdo a la gente, en un festival o en una fiesta, igual que cuando fui al espectáculo 'Sleep No More' y perdí a mis amigos, puedo saber dónde está su energía y localizarlos en mi cabeza. Y si alguien se queda sin teléfono móvil, puedo saber dónde está", confesó.