Alejandro Sanz tiene en Camila Cabello a su mayor fan

A sus 46 años Alejandro Sanz puede presumir de tener un sex-appeal capaz de causar estragos entre las jovencitas y de hacer sombra a estrellas como Romeo Santos o J. Balvin, a las que dobla la edad. Y para comprobarlo solo hay que remitirse a la reacción de la componente del grupo Fifth Harmony Camila Cabello (17), que se llevó la decepción de su vida al no poder conocer en persona al cantautor madrileño en la gala de los premios Billboard Latino celebrada este jueves en Miami.

"Me divertí tanto en los Billboard Latino... No conocí a Alejandro Sanz, pero para la próxima. ¡Qué rico estar con mi gente latina!", declaró la joven en su cuenta de Instagram junto a un emoticono de una carita triste y varios corazones.

Camila ya había anunciado a su amplia base de seguidores que no se veía capaz de responder de sus actos si se cruzaba con su ídolo, o sea Alejandro, entre bastidores durante la entrega de premios.

"Si me cruzo con Alejandro Sanz mañana en los Billboard creo que me muero. ¡La hos*ia!", aseguraba la cantante muy emocionada.

Por su parte, Alejandro nunca ha querido dar importancia a la fama de donjuan y rompecorazones que se ha ganado con sus canciones y tras tener cuatro hijos con tres mujeres distintas: Alma (8 meses) y Dylan (3) -fruto de su matrimonio con Raquel Perera-, Manuela (13), junto a su exmujer Jaydy Michel y Alexander (11), nacido de una relación esporádica con Valeria Rivera.

"Yo lo que soy es un sufridor del amor. Pero no me preguntes por eso porque es muy difícil de explicar. De hecho, escribo canciones todo el rato precisamente para intentar contarlo y no soy capaz", bromeaba el cantante recientemente durante una entrevista a Vanity Fair.