Alejandro Sanz se hunde en un mar de dudas en su vuelta al trabajo

Después de convertirse en padre por cuarta vez, al cantante Alejandro Sanz parece estar costándole reconectar con su vena más creativa a su vuelta al estudio de grabación para comenzar los preparativos de su nuevo disco, un duro trámite que está consiguiendo superar gracias a la certeza de que sus admiradores le apoyan en todo momento.

"Me ponéis de buen humor siempre. Gracias por eso. Hoy trabajamos duro y las dudas me atormentan. Pero me siento acompañado. Buenas noches", escribió el cantante madrileño en su perfil de Twitter.

El bloqueo artístico del intérprete bien podría deberse en gran parte al caos que reina en su hogar tras el nacimiento hace unas semanas de su hija Alma, su segunda hija en común con su esposa Raquel Perera, hasta el punto de que los cuidados constantes que requiere la recién nacida habrían conseguido que Alejandro descuide el mantenimiento de uno de los espacios más importantes para él, su estudio de grabación.

"Oficialmente comenzamos la grabación. No es desorden, es concierto", aseguró el artista a todos sus seguidores.

Pero no cabe duda de que ni siquiera sus problemas a la hora de concentrarse de cara a la grabación del nuevo disco conseguirán que Alejandro modifique su estrecho vínculo con la pequeña Alma, marcado por la misma relación que ya caracteriza su relación con Manuela (12), fruto de su extinto matrimonio con Jaydy Michel, Alexander (10) -nacido tras una breve relación con Valeria Rivera- y Dylan (3), el primero de sus dos hijos en común con Raquel Perera.

"En mi casa siempre estamos juntos, vamos en pandilla. Casi siempre me acompañan [mis hijos], incluso Alexander y Manuela. Estamos muy unidos y tenemos una vida muy familiar", aseguraba Alejandro al portal Mujer Hoy.

