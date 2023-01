Alejandro Sanz lleva chocolate con churros a los fans que hacen cola en Madrid

El cierre de la exitosa gira 'Sirope' de Alejandro Sanz no podría tener lugar en otra ciudad que no fuera el Madrid natal del cantante, aunque las bajas temperaturas que asolan la capital de España en estos primeros días de diciembre no hayan sentado especialmente bien a los miles de personas que aguardan pacientemente en las inmediaciones del Palacio de los Deportes -el ahora llamado Barclaycard Center- para asegurarse los mejores sitios de cara al primero de los dos conciertos que ofrecerá hoy en la ciudad.

Esto explica que el intérprete haya querido encargarse personalmente de evitar que sus fans sucumban al frío invernal a través de uno de los métodos más tradicionales y efectivos que conoce: la ingesta de chocolate con churros. Y aunque no ha podido llevarles él mismo tan suculenta combinación, Alejandro ha podido contar para esta tarea con uno de sus colaboradores más cercanos, Jesús Sánchez, quien ha logrado sacar una sonrisa a todos los asistentes -además de hacerles entrar en calor- repartiendo entre ellos tantos desayunos como le fue posible en nombre del artista.

El bonito gesto protagonizado por Alejandro y Jesús no ha pasado desapercibido en las redes sociales, ya que algunas de sus más fervientes admiradoras han querido agradecerles directamente su intento de hacerles más llevadera la espera y, en consecuencia, el músico no ha tardado en responderles para conocer hasta qué punto les había gustado el desayuno.

"Gracias Alejandro Sanz por este chocolate calentito con churros. Y gracias Jesús por traérnoslo. Sois unos amores. ¡Gracias, grandes!", les dirigió una internauta por medio de Twitter, a lo que Alejandro Sanz le contestó: "Estaba rico, ¿no?". De la misma forma, el madrileño insistió ante otro de sus seguidores que él siempre cumple lo que promete. "Lo prometido es deuda, un abrazo enorme", respondió ante otra de las muchas muestras de agradecimiento que recibió.

Lo cierto es que, al margen del ejercicio de solidaridad navideña que ha tenido con sus seguidores madrileños, el buen humor que destila estos días Alejandro tiene mucho que ver con el hecho de que pondrá fin a su aclamada gira en la ciudad de sus amores, en la que actuará hoy lunes y mañana martes, después de haber disfrutado de un entusiasta recibimiento en cada una de las paradas de un periplo que se ha extendido también por buena parte de la geografía española, latinoamericana y de Estados Unidos.

"Madrid estoy en ti, soy tuyo. Nos vemos luego. Me llevo el corazón y la garganta. Fin de gira como Dios manda", ha escrito en sus redes.