Alejandro Sanz comparte su tristeza en Twitter

Aunque vive uno de los momentos más dulces de su extensa trayectoria gracias al rotundo éxito de su último disco 'La música no se toca', Alejandro Sanz no parece tener suficiente con el sinfín de reconocimientos que ha recibido en los últimos meses --el doctorado honoris causa de la academia musical Berklee y el multitudinario homenaje en los premios 'Lo Nuestro', por poner dos ejemplos--, ya que el inminente lanzamiento de su esperado sencillo 'The Game Is Over' junto a la cantante Emeli Sandé y el actor Jamie Foxx ni siquiera ha logrado eclipsar el desasosiego que vive el artista en relación al mundo en el que está inmerso.

"No me gusta el ruido que rodea a todo lo que me gusta. Todo lo que es bello lo tapa el ruido. Me quedo a vivir en el amor, en el de mi familia, el de los amigos, el de la gente que me entiende en mi música y mis acciones. Pero seguiré dando guerra a los que creen que no hay batalla. Desde la intimidad del pensamiento, venceré al ruido y al silencio", se desahogó el artista madrileño a través de su perfil de Twitter, sin especificar a sus seguidores cuál era la causa de la intranquilidad en la que parecía estar sumido.

El astro de la música ha sido testigo en las últimas semanas de sucesos contradictorios que podrían haber afectado notablemente su estado de ánimo, ya que tanto la actuación que iba a ofrecer en la Casa Blanca como su reciente expedición por el Ártico se han visto salpicados por dramáticos incidentes que Alejandro se ha tomado de forma muy personal. Mientras que su presentación en Washington se vio cancelada a última hora por el trágico tiroteo en una base naval cercana a la residencia presidencial, hace solo unos días el intérprete anunció con tristeza que los activistas de Greenpeace con los que colaboró en su periplo por el Polo Norte habían sido detenidos por las autoridades rusas a punta de pistola.

"El barco de Greenpeace abordado en el Ártico tiene a toda la tripulación de rodillas en un helipuerto y rodeados de agentes que les apuntan a la cabeza", se limitó a informar el cantautor en su espacio virtual.

Sin embargo, y como apunta en el críptico texto dirigido a sus seguidores, el combativo Alejandro Sanz no se rinde en su intento de arrojar algo de optimismo al complejo panorama internacional con el que se siente tan involucrado, por lo que precisamente aprovechó su accidentada presencia en la capital federal de Estados Unidos para lanzar un mensaje de positivismo sobre la situación económica de su país natal.

"Obama se mostró muy cariñoso y cercano con nosotros, y yo pude exhibir el orgullo que siento por mi país, que siempre está conmigo. Saldremos de esta, estoy convencido de ello. España ha pasado por muchos momentos difíciles en su historia, como todos los países del mundo, incluido Estados Unidos", aseguró a los periodistas que se congregaron en los alrededores de la Casa Blanca.

Por: Bang Showbiz