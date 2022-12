Alejandro Fernández no le pide más a la vida

Pese a su apretada agenda profesional y sus múltiples compromisos a lo largo y ancho del globo, el cantante Alejandro Fernández siempre ha tenido claro que su mayor prioridad es su familia, una certeza que le empuja a aprovechar cada momento libre para estrechar aún más el vínculo que mantiene con su hijos.

Así que, después de su triunfal gira por tierras españolas, el intérprete mexicano no ha dudado en organizar un viaje en compañía de sus hijos que, por el momento, les ha llevado a visitar Turquía y la isla griega de Mikonos, para recalar ahora en Londres. Precisamente ha sido la capital británica el lugar que Alejandro ha elegido para compartir con todos sus seguidores una profunda reflexión vital, dejando bien claro lo afortunado que se considera.

"Aquí les comparto mis momentos. ¡Familia y salud! Qué más le puede pedir uno a la vida", escribió Alejandro en su cuenta de Twitter.

Aunque en un principio prefirió no especificar si todos sus retoños habían podido acompañarle en su viaje europeo, el artista ha dejado entrever a través de las redes sociales que su primogénito Alejandro Junior -fruto de su extinto matrimonio con América Guinart, madre también de las gemelas América y Camila, quienes sí les acompañaban- no ha podido sumarse a su escapada familiar, prefiriendo no especificar si Emiliano y Valentina, los dos hijos que cría junto a su expareja Ximena Díaz, también se han quedado en tierras mexicanas.

Sin embargo, Alejandro tiene claro que la distancia física no supone un obstáculo a la hora de cumplir con sus responsabilidades como padre, sobre todo gracias a la seriedad con la que afronta dicha tarea.

"Mis hijos son mi motor en la vida y sí, por supuesto que me doy tiempo a su lado. De hecho, me los traje de gira conmigo a España y estuve con ellos todo el tiempo que pude", confesaba recientemente al portal Sevilla Magazine.